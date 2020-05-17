6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء.. تعرف عليها

أعلن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّ الدليل الجديد لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، حدد 6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء، وفيما يلي ضوابط استلام غرفة المحولات:

1. تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.

- تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقا للدراسة الفنية، والأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

- حال عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقا لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

- مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

- مراعاة فرش المهمات داخل الغرف طبقا للرسومات المرفقة لكل حالة.

- حال وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها، يتم العرض على لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريبا أو طبقا لشكل الغرفة من الداخل.