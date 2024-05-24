«الثقافة»: إعداد أول قاعدة بيانات لمواهب مصر.. ولجان التحكيم تواصل عملها

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات البرنامج بمحافظة الغربية، وذلك بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، على مدار اليومين الماضيين.

عشرات الموهوبين يتقدمون لاختبارات «مواهبنا مستقبلنا» بالغربية

وأقيمت فعاليات البرنامج وسط إقبال عشرات الموهوبين من أبناء محافظة الغربية، وبحضور وإشراف الباحث والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، ولجنة من المتخصصين في مجالات البرنامج في فنون التشكيل والمسرح والموسيقى والغناء والأداء الحركي والكتابة الأدبية والإلقاء.

ونتج عن البرنامج تقدم أعداد غفيرة من الراغبين في الالتحاق به، إذ اختبرت اللجنة المواهب في كل تخصص، وتشكلت اللجنة من الدكتورة سالي زيدان المدرس بكلية التربية الفنية جامعة طنطا، والدكتورة منة فتحي المدرس بالمعهد العالي للفنون الشعبية، المخرج عبد الرحمن سالم، الموسيقار عبد الله رجال، الشاعر مسعود شومان، المخرج محمد صابر، ومقرر البرنامج عبير يحيى.

وتواصل اللجان عملها في استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج مساء اليوم الجمعة وغدا السبت في مدينة المحلة الكبرى، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات بمواهب مصر في مختلف المجالات الفنية، وإمداد مراكز تدريب ورعاية الموهوبين بالعناصر المتميزة، وضخ الدماء في عروق الفرق الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويقام البرنامج في الغربية بالتعاون بين الإدارة المركزية للشؤون الثقافية وإقليم غرب ووسط الدلتا، برئاسة أحمد درويش.

ويشار إلى أن برنامج «مواهبنا مستقبلنا» يهدف لاكتشاف ورعاية المواهب وتنشيط المراكز بالأقاليم الثقافية، وجرت أولى فعالياته شهر فبراير الماضي حيث استقبل قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية البرنامج على مدار يومين.