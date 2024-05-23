«شبابيك على مجدي نجيب».. «الأعلى للثقافة» يحتفي بذكرى ميلاد شاعر الألوان

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور يوسف نوفل، أمسية شعرية بعنوان «شبابيك على مجدي نجيب»؛ بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر، في تمام السابعة مساءً يوم الأربعاء المقبل 29 مايو، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

المشاركون في أمسية مجدي نجيب

يدير الأمسية الشاعر وائل السمري عضو لجنة الشعر، وتشهد كلمة اللجنة للدكتور يوسف نوفل، ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: إبراهيم عبد الفتاح، و جمال بخيت، عمر طاهر، و فوزي إبراهيم، محمود رضوان، والفنان والملحن وجيه عزيز.

من هو مجدي نجيب؟

ومجدي نجيب شاعر وفنان تشكيلي من جيل الستينيات، وهو مولود في 29 مايو 1936، قدم العديد من التجارب المتميزة في المجالين، حتى لقب بـ«شاعر الألوان»، ومن أبرز الأغاني التي كتبها أغنية «شبابيك» وغناها الفنان محمد منير، كما تعاون مع كبار المطربين منهم وعبد الحليم حافظ غنى له «كامل الأوصاف» وشادية «قولوا لعين الشمس» وهاني شاكر «وسيبوني أحب» وغيرهم

ومن دواوينه الشعرية «صهد الشتا، ليالي الزمن المنسي، وممكن، والوصايا» ورحل في 7 فبراير 2024، عن عمر 88 عاما.