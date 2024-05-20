جولة لأطفال المحافظات الحدودية في مكتبة الإسكندرية ضمن مشروع «أهل مصر»

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم، جولة تثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية، في ثاني الجولات الميدانية للأسبوع الحادي والثلاثين المقام ضمن مشروع «أهل مصر»، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار «يهمنا الإنسان».

تاريخ المكتبة القديمة

وخلال الجولة تعرف الأطفال على تاريخ المكتبة القديمة، والمباني الثلاثة الجديدة الخاصة بها وهي مركز المؤتمرات والقبة السماوية والمبنى الرئيسي، وتصميم كل مبنى وتاريخ الإنشاء وأهم القاعات الموجودة.

معرض مطابع بولاق

كما تفقد الأطفال مقتنيات معرض مطابع بولاق، منطقة «مثلث كاليماخوس» الشاعر اليوناني الذي وضع قواعد فهرسة الكتب، أعقبها جولة داخل المعارض الدائمة لكل من الصحفي محمد حسنين هيكل، المخرج شادي عبد السلام، الفنان محيي الدين حسين، النحات آدم حنين، والفنان أحمد عبد الوهاب، ومعرض «إسكندرية عبر العصور» الذي يضم مجموعة من الصور النادرة لمدينة الإسكندرية القديمة.

كما تعرف المشاركون على أهم الكتب في متحف المخطوطات، منها كتاب «وصف مصر» بمختلف أجزائه، وكتب علوم القرون الوسطى، والكتب المنمنمة وهي كتب صغيرة في حجم قبضة اليد معظمها إهداء من المكتبة الروسية بموسكو، بالإضافة إلى مخطوطات الترجمة والأدوات المستخدمة في الكتابة.

وداخل متحف الآثار، استمع الأطفال إلى التسلسل الزمني لتاريخ مصر، وتاريخ الإسكندر الأكبر، بجانب مشاهدة مجموعة متنوعة من الآثار الغارقة والقطع الأثرية التي تعود إلى كل من العصر المصري القديم والإسلامي والبيزنطي واليوناني الروماني.

أسرار التحنيط عند القدماء المصريين

كما تعرف الأطفال في قسم «الحياة في العالم الآخر» على أسرار فن التحنيط عند القدماء المصريين، بجانب مشاهدة التماثيل الخاصة بأولاد حورس، ومومياء تعود لفتاة من العصر الروماني، وتابوت لسيدة من العصر البطلمي.

وتواصلت الزيارة مع مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية في قاعة البانوراما الحضارية عن الحضارة المصرية القديمة، والعصري الإسلامي والقبطي الحديث.

واختتمت الجولة بزيارة متحف السادات الذي يضم أهم مقتنيات الزعيم الراحل محمد أنور السادات من أوسمة ونياشين، وصور أهم محطات حياته تخليدا لذكراه.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الملتقى مساء اليوم بقصر ثقافة الأنفوشي، مع مجموعة من الورش اليدوية والتراثية منها المشغولات الجلدية والأركيت والخيامية وإعادة تدوير خامات البيئة، مشغولات بالخرز والشبك، بجانب ورش الأداء الخاصة بالمسرح وصناعة الفيلم، والورش الأدبية والفنية، بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات.

200 طفل من 6 محافظات حدودية

ويستضيف الأسبوع نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية، وهي شمال وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد ومطروح «سيدي براني»، البحر الأحمر «الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة»، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة «الأسمرات»، ويستمر حتى 26 مايو الحالي.

مشروع أهل مصر

ويعد مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية «المرأة والشباب والأطفال»، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي الذي يهدف لتشكيل الوعي وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن ورعاية الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.