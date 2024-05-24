باحث سياسي فلسطيني: قرار «العدل الدولية» يربك حكومة الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن قرار محكمة العدل الدولية من شأنه إرباك حكومة الاحتلال الاسرائيلي لما له من تبعات على الصعيد الداخلي الاسرائيلي ولا سيما أنهم يخوضون سجالا وعراكا ما بين الجمهور في إسرائيل وما بين الحكومة بسبب الفشل في الهدنة والعدوان على قطاع غزة.

قرار مهم من المحكمة

وأكد في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قرار محكمة العدل الدولية مهم جدا، في هذا التوقيت خصوصا، وأن القرار في حد ذاته يعطي تفاؤلا وأريحية للشعب الفلسطيني بأن هناك بارقة أمل لوقف الهجوم على رفح الفلسطينية ولوقف إطلاق النار والانتقال إلى المقترح الذي كان من المفروض أن تتم بعده صفقة بالوساطة المصرية، كذلك فأن أهمية القرار تنبع من أنه يرتقي إلى درجة أعلى وهي مجلس الأمن.

دولة الاحتلال لن تلتزم بالقرار

وأشار إلى أن دولة الاحتلال لن تلتزم بهذا القرار وستستمر في عدوانها على رفح الفلسطينية وعلى باقي الأراضي الفلسطينية، شمال غزة إلى جنوبه فبالتالي إسرائيل لا يعنيها هذا القرار، مشيرا إلى أن القرار سيقف عند إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في إنهاء هذا العدوان، لأنها بيديها استخدام حق النقد الفيتو واستخدمته قبل ذلك في عدة مناسبات كان من ضمنها أهم مناسبة هو وقف إطلاق النار ووقف الحرب على غزة.