«الجيل»: قرارات محكمة العدل الدولية انتصار لصمود الشعب الفلسطيني

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة اليوم، والتي أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وباتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية، كما أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية.

رفض مصر اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

وأكد «الشهابي»، أن هذه القرارات تمثل انتصارا لصمود الشعب الفلسطيني وللرؤية المصرية المتكاملة التي طرحت على مدار الشهور الماضية، وآخرها رفض مصر اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها.

وأوضح أن قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً أيضاً لدولة جنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتي انضمت إليها مصر برفضها منح شرعية لاحتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

قرارات المحكمة ملزمة للجميع

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع، ولكنها لا تملك القدرة التنفيذية على تنفيذها، داعياً مجلس الأمن الدولي لإجبار إسرائيل على التنفيذ أو استخدام الفصل السابع من ميثاقه لاستخدام القوة لتنفيذها.

وأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت الإدارة الأمريكية في موقف حرج، حيث لا يمكنها استخدام الفيتو ضدها عند عرضها على مجلس الأمن الدولي، وذلك بسبب إعلانها سابقاً رفض اقتحام إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبرها.

وأشار إلى أن قرارات المحكمة ستشجع العديد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مثلما فعلت إسبانيا وإيرلندا والنرويج.

وأكد أن القرارات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تعد أكبر ضربة تلقتها إسرائيل منذ احتلالها فلسطين، مشيراً إلى أن أوامر المحكمة ليست ملزمة لإسرائيل فقط، ولكن لكل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وعددهم 153 دولة.

وأضاف أن أمر المحكمة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية أوسع من مجرد وقف إطلاق النار، حيث يشمل وقف الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أن المحكمة أمرت أيضاً بتمكين دخول لجان تقصي الحقائق، مشدداً على أن هذا الأمر صريح وملزم لكافة الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

واختتم أن المحكمة قبلت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية إضافية ضد إسرائيل، واعتبرت طلباتها مقبولة ومعقولة وفقاً لنظامها الأساسي.