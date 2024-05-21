رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكريس مبادئ المواطنة يحمي المجتمع

كتب:

أحمد العانوسي
08:17 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: تكريس مبادئ المواطنة يحمى المجتمع

- الرئيس: مصر حريصة على وقف نزيف الدم فى قطاع غزة.. وترسيخ ثقافة السلام عنصر أساسى لمستقبل أكثر استقراراً وأمناً للإقليم والعالم

- مئات الآلاف من الإيرانيين يشيعون رئيسهم الراحل ومرافقيه فى شوارع مدينة تبريز

- موكب «الجثامين» ينتقل إلى «قم».. والدفن غداً بضريح الإمام الشيعى الثامن فى مدينة مشهد

- «التموين»: 40 طن لحوم طازجة يومياً بالمجمعات ترتفع إلى 150 مع اقتراب العيد

- «التضامن»: سفر أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة 29 مايو

- رئيس البعثة: التعاقد مع فنادق وشركات نقل مميزة لتسكين وخدمة الحجاج.. والتنسيق مع «الصحة» لمتابعتهم

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء: قطاع الصناعات الغذائية يمتلك فرصاً واعدة للنمو 

- «مدبولى»: قطاع الدواء تواجهه تحديات والحكومة ستعمل مع القطاع الخاص على حلها.. وتذليل العقبات أمام «الشراء الموحد» لتوفير الاحتياجات المختلفة للقطاع الطبى

- «الملا»: تطوير البنية الأساسية يخدم الإنتاج البترولى

- وزير البترول: إنشاء 8 مستودعات لتخزين الخام ومضاعفة قدرة ميناء الحمراء على الاستقبال والتداول  

- وزير الإنتاج الحربى: نسعى لتحقيق أقصى معدلات للجودة والحفاظ على الموارد

- ركاب المترو: «الخط الثالث» وفر الوقت والتكلفة فى المواصلات العادية

- «حبيبة»: «رحمنى من التحويلة فى العتبة.. وبقيت أوصل أسهل وأسرع.. وبادفع 40 جنيه بس كل 3 شهور».. و«نور الهدى»: التذكرة بـ6 جنيهات مقابل حوالى 20 فى المواصلات

- «النقل» تبحث تسيير خط سريع للحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا  

- «الوزير»: تعاون مع تحالف مصرى إيطالى فى تنفيذ منظومة النقل الذكى على الطرق.. و«كوارونى»: الخط يسهم فى زيادة الاستثمارات الإيطالية.. والمناخ الاستثمارى فى مصر واعد ويمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية

الصفحة الثالثة

- مصر تكثف جهود إنفاذ المساعدات إلى «غزة».. والاحتلال الإسرائيلى يواصل غلق معبرى رفح وكرم أبوسالم.. ويصعّد عدوانه على «القطاع» 

- سقوط عشرات الفلسطينيين.. و«عبدالخالق»: «القاهرة» ترفض العدوان على رفح الفلسطينية.. ويجب إيقاف العمليات العسكرية لاستحالة العمل الإغاثى والإنسانى

- .. ومسيرات احتجاجية تتواصل فى دول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية

-  طلاب بجامعة «ييل» يبتكرون «غطاء رأس» على شكل صاروخ فى حفل التخرج تعاطفاً مع فلسطين.. ومظاهرات فى أستراليا وتشيلى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل

- استطلاع رأى إسرائيلى يكشف: تراجع «معسكر الدولة» بمقعدين لصالح حزب الليكود

- «جانتس» يحصل على تأييد 45% لرئاسة الوزراء مقابل 35% لـ«نتنياهو».. و«الرقب»: الاستطلاع ليس نهائياً.. والأغلبية لا تزال مع رئيس الوزراء الحالى

- وزير الرى: عدم وجود إدارة تعاونية لمياه الأنهار المشتركة يؤدى إلى خلافات وتوترات بين الدول

- وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» فى بنى سويف الجديدة

الصفحة الرابعة

- جامعات سيناء.. قلاع الجيل الرابع لتحقيق «رؤية مصر 2030»

- 7 جامعات حديثة لمواكبة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل

-  مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 37 مشروعاً لتطوير منظومة التعليم العالى.. و«التعليم العالى»: تحقيق طفرة تنموية هائلة فى سيناء

- «الملك سلمان».. أكبر صرح تعليمى بتكلفة 10.5 مليار جنيه

- «حسين»: الجامعة تهدف إلى الريادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا على مستوى دولى

- «بورسعيد الأهلية».. تخصيص 5 مليارات جنيه لتطوير فرع سيناء

- «بورسعيد التكنولوجية».. حلم 500 ألف طالب بـ«الثانوية والفنية»

- «عوض»: التعاقد مع كبرى الجامعات التكنولوجية الدولية لإكساب الطلاب الخبرات اللازمة

- «سيناء».. وفرت الموارد البشرية من التخصصات للمجتمع السيناوى

الصفحة الخامسة

- «العريش».. جامعة حكومية بصبغة أوروبية

- «الإسماعيلية الأهلية».. 8 كليات ببرامج تعليمية لتلبية احتياجات الوظائف

- «السويس».. منشأة حكومية باستثمارات 1.3 مليار جنيه

- «حنيجل»: أول فرع لجامعة حكومية فى «أرض الفيروز» على مساحة 100 فدان يشكل بداية للتنوع والانتشار

- صلاح البلك: منارات سيناء السبع

- الطلاب: قلاع للتنمية وتضاهى كبرى المؤسسات التعليمية العالمية

- عضو «الأعلى للجامعات»: استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية بجامعات سيناء

- نركز على تقديم برامج تعليمية أكثر تنوعاً.. واستخدام التكنولوجيا على نطاق أوسع والذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والتعلم الإلكترونى وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب:  صدق المواقف المصرية وتماسكها من القمة العربية إلى «العدل الدولية»!

- د. محمود خليل: الجاهل السعيد

- جمال حسين: «الجنائية الدولية».. الملاذ الأخير

- حسين القاضى: أثر الفتوى المختلة فى نشر الإلحاد (1)

- بلال الدوى يكتب: .. بل «إبادة جماعية» -ونصف- يا «بايدن»

الصفحة السابعة

- «صلاح» فى قائمة الموسم

- ضربة خفيفة للأهلي.. «عاشور» يشتكى من الإصابة.. وغموض موقف «الشناوى»

- اللعب مع الكبار.. «كاف» يحدد 15 يونيو لتحديد أندية بطولات أفريقيا.. مأزق لاتحاد الكرة والرابطة.. وبطل الكونفيدرالية يضمن المشاركة

- التهديدات مرفوضة.. الزمالك يرد على «كاف» بشأن النهائى.. والمجلس يحفز اللاعبين

- مجد جديد ينتظر البطل.. صدام «ألمانى - إيطالى» فى نهائى «يوروبا ليج» بتحديات «ألونسو»

الصفحة الثامنة

- «مصر مكتوبة لابنى».. مواهب تصنع المستقبل

- «بشنونة»: فخور بالتكريم عن لوحة «نصر أكتوبر»

- رقية: «حدوتة قبل النوم» أول المشوار

- «عمر»: «قادرون باختلاف» كتب شهادة ميلادى

- «أحمد وهبة»: نحلم بتصميم مدينة ذكية.. والبداية بالزراعة

اقرأ المزيد:

«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن حجم استثمارات الدولة في موازنة 2024/ 2025

« DMC» تبرز عدد الوطن بعنوان «مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق»

«حماة الوطن» بشمال سيناء يعقد لقاء حول التوعية بدور جهاز تنمية المشروعات

اقرأ في عدد الوطن غدا: مترو الإسكندرية.. الحلم يتحقق
بقلم أحمد العانوسي