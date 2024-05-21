اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: تكريس مبادئ المواطنة يحمي المجتمع
كتب:
أحمد العانوسي
08:17 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: تكريس مبادئ المواطنة يحمى المجتمع
- الرئيس: مصر حريصة على وقف نزيف الدم فى قطاع غزة.. وترسيخ ثقافة السلام عنصر أساسى لمستقبل أكثر استقراراً وأمناً للإقليم والعالم
- مئات الآلاف من الإيرانيين يشيعون رئيسهم الراحل ومرافقيه فى شوارع مدينة تبريز
- موكب «الجثامين» ينتقل إلى «قم».. والدفن غداً بضريح الإمام الشيعى الثامن فى مدينة مشهد
- «التموين»: 40 طن لحوم طازجة يومياً بالمجمعات ترتفع إلى 150 مع اقتراب العيد
- «التضامن»: سفر أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة 29 مايو
- رئيس البعثة: التعاقد مع فنادق وشركات نقل مميزة لتسكين وخدمة الحجاج.. والتنسيق مع «الصحة» لمتابعتهم
الصفحة الثانية
- رئيس الوزراء: قطاع الصناعات الغذائية يمتلك فرصاً واعدة للنمو
- «مدبولى»: قطاع الدواء تواجهه تحديات والحكومة ستعمل مع القطاع الخاص على حلها.. وتذليل العقبات أمام «الشراء الموحد» لتوفير الاحتياجات المختلفة للقطاع الطبى
- «الملا»: تطوير البنية الأساسية يخدم الإنتاج البترولى
- وزير البترول: إنشاء 8 مستودعات لتخزين الخام ومضاعفة قدرة ميناء الحمراء على الاستقبال والتداول
- وزير الإنتاج الحربى: نسعى لتحقيق أقصى معدلات للجودة والحفاظ على الموارد
- ركاب المترو: «الخط الثالث» وفر الوقت والتكلفة فى المواصلات العادية
- «حبيبة»: «رحمنى من التحويلة فى العتبة.. وبقيت أوصل أسهل وأسرع.. وبادفع 40 جنيه بس كل 3 شهور».. و«نور الهدى»: التذكرة بـ6 جنيهات مقابل حوالى 20 فى المواصلات
- «النقل» تبحث تسيير خط سريع للحاصلات الزراعية بين مصر وإيطاليا
- «الوزير»: تعاون مع تحالف مصرى إيطالى فى تنفيذ منظومة النقل الذكى على الطرق.. و«كوارونى»: الخط يسهم فى زيادة الاستثمارات الإيطالية.. والمناخ الاستثمارى فى مصر واعد ويمثل عنصر جذب للشركات الإيطالية
الصفحة الثالثة
- مصر تكثف جهود إنفاذ المساعدات إلى «غزة».. والاحتلال الإسرائيلى يواصل غلق معبرى رفح وكرم أبوسالم.. ويصعّد عدوانه على «القطاع»
- سقوط عشرات الفلسطينيين.. و«عبدالخالق»: «القاهرة» ترفض العدوان على رفح الفلسطينية.. ويجب إيقاف العمليات العسكرية لاستحالة العمل الإغاثى والإنسانى
- .. ومسيرات احتجاجية تتواصل فى دول العالم للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية
- طلاب بجامعة «ييل» يبتكرون «غطاء رأس» على شكل صاروخ فى حفل التخرج تعاطفاً مع فلسطين.. ومظاهرات فى أستراليا وتشيلى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل
- استطلاع رأى إسرائيلى يكشف: تراجع «معسكر الدولة» بمقعدين لصالح حزب الليكود
- «جانتس» يحصل على تأييد 45% لرئاسة الوزراء مقابل 35% لـ«نتنياهو».. و«الرقب»: الاستطلاع ليس نهائياً.. والأغلبية لا تزال مع رئيس الوزراء الحالى
- وزير الرى: عدم وجود إدارة تعاونية لمياه الأنهار المشتركة يؤدى إلى خلافات وتوترات بين الدول
- وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» فى بنى سويف الجديدة
الصفحة الرابعة
- جامعات سيناء.. قلاع الجيل الرابع لتحقيق «رؤية مصر 2030»
- 7 جامعات حديثة لمواكبة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل
- مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 37 مشروعاً لتطوير منظومة التعليم العالى.. و«التعليم العالى»: تحقيق طفرة تنموية هائلة فى سيناء
- «الملك سلمان».. أكبر صرح تعليمى بتكلفة 10.5 مليار جنيه
- «حسين»: الجامعة تهدف إلى الريادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا على مستوى دولى
- «بورسعيد الأهلية».. تخصيص 5 مليارات جنيه لتطوير فرع سيناء
- «بورسعيد التكنولوجية».. حلم 500 ألف طالب بـ«الثانوية والفنية»
- «عوض»: التعاقد مع كبرى الجامعات التكنولوجية الدولية لإكساب الطلاب الخبرات اللازمة
- «سيناء».. وفرت الموارد البشرية من التخصصات للمجتمع السيناوى
الصفحة الخامسة
- «العريش».. جامعة حكومية بصبغة أوروبية
- «الإسماعيلية الأهلية».. 8 كليات ببرامج تعليمية لتلبية احتياجات الوظائف
- «السويس».. منشأة حكومية باستثمارات 1.3 مليار جنيه
- «حنيجل»: أول فرع لجامعة حكومية فى «أرض الفيروز» على مساحة 100 فدان يشكل بداية للتنوع والانتشار
- صلاح البلك: منارات سيناء السبع
- الطلاب: قلاع للتنمية وتضاهى كبرى المؤسسات التعليمية العالمية
- عضو «الأعلى للجامعات»: استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية بجامعات سيناء
- نركز على تقديم برامج تعليمية أكثر تنوعاً.. واستخدام التكنولوجيا على نطاق أوسع والذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والتعلم الإلكترونى وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات
الصفحة السادسة
- أحمد رفعت يكتب: صدق المواقف المصرية وتماسكها من القمة العربية إلى «العدل الدولية»!
- د. محمود خليل: الجاهل السعيد
- جمال حسين: «الجنائية الدولية».. الملاذ الأخير
- حسين القاضى: أثر الفتوى المختلة فى نشر الإلحاد (1)
- بلال الدوى يكتب: .. بل «إبادة جماعية» -ونصف- يا «بايدن»
الصفحة السابعة
- «صلاح» فى قائمة الموسم
- ضربة خفيفة للأهلي.. «عاشور» يشتكى من الإصابة.. وغموض موقف «الشناوى»
- اللعب مع الكبار.. «كاف» يحدد 15 يونيو لتحديد أندية بطولات أفريقيا.. مأزق لاتحاد الكرة والرابطة.. وبطل الكونفيدرالية يضمن المشاركة
- التهديدات مرفوضة.. الزمالك يرد على «كاف» بشأن النهائى.. والمجلس يحفز اللاعبين
- مجد جديد ينتظر البطل.. صدام «ألمانى - إيطالى» فى نهائى «يوروبا ليج» بتحديات «ألونسو»
الصفحة الثامنة
- «مصر مكتوبة لابنى».. مواهب تصنع المستقبل
- «بشنونة»: فخور بالتكريم عن لوحة «نصر أكتوبر»
- رقية: «حدوتة قبل النوم» أول المشوار
- «عمر»: «قادرون باختلاف» كتب شهادة ميلادى
- «أحمد وهبة»: نحلم بتصميم مدينة ذكية.. والبداية بالزراعة