مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسي ركز خلال لقاء اليوم على الاهتمام بالأطفال والشباب

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن لقاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مع الرئيس السيسي، هو اللقاء السنوي، والكل يترقب هذا اللقاء لأنهم يستمعوا إلى كلام الرئيس السيسي عن دور المكتبة في ضوء سياقها الإقليمي والعالمي والتفاعل مع المتغيرات العالمية.

متغيرات العصر والتطورات التكنولوجية

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاء مع الرئيس السيسي تناول الحديث عن السلام والتعددية والتنوع والتفاعل مع متغيرات العصر والتطورات التكنولوجية الهائلة والاهتمام بالشباب والأطفال والتوجه نحو المستقبل.

إسرائيل تخوض حرب إبادة ضد غزة

وتابع «زايد» أن اللقاء تناول قضية غزة وما تخوضه إسرائيل من حرب إبادة، والرئيس يهتم بقضية فلسطين وتحدث عن أنه لا سبيل إلا بعيش مشترك وسلام بين الشعوب، موضحا أن من أهداف وأدوار المكتبة خلق نوع من الحوار بين الشعوب والأديان والثقافات.