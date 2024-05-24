وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه باستمرار دعم العمالة غير المنتظمة

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أنه كانت ولا تزال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة، وتكاتف كل الجهود لتحقيق ذلك نبراسا مضيئا لعملنا، موضحا التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لوضع آليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.

العمالة غير المنتظمة

وأوضح خلال مشاركته في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان «توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر»، أنه يجب التفرقة بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني المعروف في قانون العمل، مثل عمال المقاولات والتي تعتبر معلومة لدى وزارة العمل وتتمتع ببعض الخدمات والمزايا وبين العاملين في القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمي والذين يعملون لحسابهم الخاص.

مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلها

وقال إن الذين يعملون لحسابهم الخاصة ليس لديهم صاحب عمل: «لا نقول أنهم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، وإنما أهمية التفرقة بينهم في تصميم تلك الحماية»، كما يجب أيضاً أن نفرق بين من يعمل لحساب نفسه، ويحصل نظير عمله على مقابل، ومن يعمل لحساب غيره ويحصل على أجر، وبين من يقدم خدمة أو عمل باستقلال عن متلقي الخدمة، وبين من يقدم الخدمة أو العمل تحت إدارة وإشراف متلقي الخدمة، ويجب أن نؤمن بأن مظاهر الحماية ووسائل وآليات تمويلها تتنوع بتنوع فئات العمالة غير المنتظمة وتنوع مراكزها القانونية.