مرض يسبب قلقًا عالميًا بعد إصابة 5 ملايين شخص.. ما القصة؟

مرض خطير يتفشى في العالم أجمع، ويسبب قلقًا عالميًا، بعد إصابة 5 ملايين شخص به في البرازيل، إذ أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير.

مرض يسبب قلقًا عالميًا

حمى الضنك هو عدوى فيروسية تُنقل بالبعوض، ويكثر انتشارها في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، وبمجرد الإصابة بها يظهر على الشخص مجموعة من الأعراض، تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا، وأشد أنواع خطورة هي حمى الضنك النزيفية والتي يؤدي الإصابة بها إلى حدوث نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم وفي بعض الأحيان إلى الوفاة وفقًا لموقع «مايو كلينك».

أعراض حمى الضنك

تبدأ الأعراض في الظهور عادة بعد فترة تتراوح من 4 إلى 10 أيام، بعض التعرض إلى لدغة بعوضة معدية، وتسبب حمى الضنك في حدوث حمى شديدة تبلغ 104 درجات فهرنهايت، أي حوالي 40 درجة مئوية والتي تظهر في مجموعة من المؤشرات والأعراض والتي تظهرالشخص المصاب ويمكن تناولها على النحو التالي:

الصداع.

ألم العضلات أو العظام أو المفاصل.

الغثيان.

القيء.

ألم خلف العينين.

تورم الغدد.

الطفح الجلدي.

ويتعافى معظم الأشخاص في فترة من أسبوع لأكثر، وتزداد الأعراض سوءًا في بعض الحالات وربما تصبح مهددة للحياة، ويعرف ذلك خاصة إذ كانت حمى الضنك النزفية أو متلازمة صدمة الضنك.

عدوى فيروسية

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تأتي عن طريق الإصابة بالبعوض، وتنتشر الإصابة بحمى الضنك العادية وليس النزفية التي تكثر فيها حالات الوفاة، وانتشارها في المناطق المختلفة حول العالم يزيد من نسبة الإصابة بها إلى ما بين 50 إلى 100 مليون حالة تحدث في العالم، وتقريبا 20 ألف حالة سنوية، ويختلف مسمى حمى الضنك فتعرف في بعض الأحيان بحمى تكسير العظام، ويعتمد تشخيصها على الحالة الإكلينكية للمريض وفقَا لما أشار إليه الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري حميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد خلال حديثه لـ«الوطن».