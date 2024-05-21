«لدغتها بعوضة».. حمى الضنك تتلف الأعضاء الداخلية لسيدة بريطانية

في حادثة مأساوية أُصيبت سيدة بريطانية بتلف في أعضائها بسبب لدغات البعوض، إذ استيقظت وهي تشعر بالضعف الشديد، الذي على إثره حُجزت في المستشفى، وشخصها الأطباء بحمى الضنك وهي العدوى القاتلة التي ينقلها البعوض، إذ أنه ينتشر بصورة كبيرة مع دخول فصل الصيف.

سيدة بريطانية أُصيبت بحمى الضنك

وأُصيبت ديبرا مورغان البالغة من العمر 57 عامًا، وأم لثلاثة أطفال، بحمى الضنك بسببه لدغات البعوض، وعقب اللدغات كانت درجة حرارتها 39 درجة مئوية حتى ذهبت إلى المستشفى: «كنت أرتجف وأرتعش، إذا لمست بشرتي أصرخ، لم يكن لدي أي طاقة، وكان لدي صداع شديد، كما لو كنت أموت، لقد كان أسوأ شيء مررت به على الإطلاق».

ذهبت «ديبرا» إلى المستشفى، وأمضت أسبوعًا وهي تتناول المضادات الحيوية بسبب ارتفاع درجة حرارتها بشكل خطير، بحسب الطبيب المعالج خلال حديثه لجريدة الديلي ميل البريطانية، موضحا أنه جرى حقنها بالسوائل في الوريد كإجراء احترازي: «كان معدل ضربات القلب عالية والدم لم يصل لأطرافها، وأصيبت بشلل في الأعضاء»، وبعد مرور شهرين، لا تزال تشعر بالضعف ولم تقو على حمل أي شيء.

حمى الضنك

وحمى الضنك هي عدوى قاتلة ينقلها البعوض إلى الجسم، وفقًا لبيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، وبحسب الموقع المتخصص في الشؤون الطبية «مايو كلينك»، فإن هذه الحمى تكون ناتجة عن لدغات البعوض، وتتمثل الأعراض في التالي:

الصداع.

ألم العضلات.

تكسير في العظام.

ألم المفاصل.

الغثيان.

القيء.

ألم خلف العينين.

تورم الغدد.

الطفح الجلدي.

فقدان الشهية.

ألم البطن.

القيء المستمر.

النزيف من اللثة أو الأنف.

صعوبة أو سرعة في التنفس.

ظهور الكدمات.

الإرهاق الشديد.

إحصائيات المرض

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه في عام 2023 جرى الإبلاغ عن 634 حالة حمى الضنك، وهذا بالمقارنة مع 448 حالة في عام 2022، وبمتوسط ​​505 كل عام في السنوات الخمس بين 2015 و2019، وتتزايد الحالات على مستوى العالم أيضًا، مع ارتفاع بمقدار عشرة أضعاف بين عامي 2000 و2019، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي، مع 6.5 مليون حالة وأكثر من 7300 حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك.

علاج حمى الضنك

تنتقل عدوى حمى الضنك عن طريق لدغة البعوض، وهو ما عبرت عنه أحلام محمد إسماعيل، استشاري الأمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ أكدت أنه أكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين وكبار السن والنساء الحوامل بسبب تخثر الدم، والعلاج يكون بإشراف الطبيب على أنه يجب استخدام الباراسيتامول للمساعدة في تخفيف درجة الحرارة والألم، ومنع استخدام مضادات الالتهاب مثل الإيبوبروفين لأنها يمكن أن تسبب مشاكل نزيف إذا كنت مصابًا بحمى الضنك.

ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة البعوض؟

وللعلاج الموضعي نقلًا عن موقع «Life Hacker»، المختص بتقديم حلول تقنية وطبية، فإنه عند التعرض فورًا للدغة البعوض يمكن التالي:

استخدام الثلج المجروش لتقليل درجات الحرارة وتخدير الجلد.

العسل يعتبر مضاد حيوي آمن، لأنه يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات.

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد في التئام الجروح

التخلص من البعوض

حسب ما نشرته «Forbes»، نقلًا عن مجلة «foodndtv» المتخصصة في الصحة والغذاء، فإنه يمكن التخلص من البعوض عن طريق التالي: