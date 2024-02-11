رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: مرض حمى الضنك يسجل ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية إن مرض حمى الضنك سجل ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم، حيث تفيد الإحصاءات السنوية أن المرض أصاب 80 مليون إنسانا، وأن نصف مليون من الحالات كانت من النوع الثاني الذي يسبب نزيفا.

حمى الضنك في البرازيل

وأضاف «عودة» خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «إكسترا اليوم» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» أن النوع الثاني من حمى الضنك يسبب نزيفا للدم ويؤدي إلى الموت، موضحا أن المرض ضرب البرازيل منذ يناير بمطلع العام الجاري وقد أصيب ما يقرب من 400 ألف حالة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 100 سلالة من الفيروس الذي تسببه حمى الضنك، وأن فيروس حمى الضنك يزداد انتشارا في درجات الحرارة العالية، مضيفا أن البرازيل بدأت مع منظمة الصحة العالمية دراسة التطعيم وتم إنتاج 5.2 مليون جرعة موجودة اليوم بالبرازيل لمقاومة المرض.

أعراض المرض

وتابع «عودة» أن المرض ينقسم لنوعين: الأول بسيط يسبب أعراض الصداع وألم خلف العينين وألم بالمفاصل والعضلات بالإضافة إلى الطفح الجلدي، أما النوع الثاني يسبب نزيفا وأن هذا النزيف – للأسف- يؤدي لوفاة الشخص، مشيرا إلى أنه أثناء التشخيص يتم تحديد نوع المتحور لتحديد الأجسام المضادة المناسبة له.