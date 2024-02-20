محافظة مطروح تكثف حملات التوعية بمرض حمى الضنك في القرى والنجوع

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح تكثيف حملات التوعية بمرض حمى الضنك في القرى والتجمعات والنجوع التابعة للمركز، تنفيذاً للكتاب الدوري رقم 279 لسنة 2023، الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين، وقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رقم 17 لسنة 2024.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إنه جرى عقد اجتماع اليوم، للجنة المكلفة بالتوعية بشأن مرض حمى الضنك، بمقر مجلس مدينة مرسى مطروح بحضور رؤساء القرى بمطروح ومدير شئون البيئة بالمدينة علي الجهيني، وممثلي مديرية الصحة والموارد المائية والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والزراعة، وجهاز النظافة وقسم التوعية بالعلاقات العامة بالمدينة، وناقشت اللجنة خطة العمل لتنفيذ فعاليات التوعية بشأن مخاطر الحمي وطرق الوقائية منها في القري والمناطق السكنية بنطاق مرسى مطروح.

التوعية حول مرض حمى الضنك

وأوصت اللجنة بتكثيف حملات مدينة مرسى مطروح للتوعية حول مرض حمى الضنك في القري والمناطق السكنية المختلفة لتوعية الأفراد والأهالي بالمرض الذي يشكل خطورة على المواطنين، وذلك انطلاقاً من مسئولية مجلس المدينة تجاه المجتمع، من خلال النشر والتوعية على المواقع والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي واذاعة مطروح والمساجد، وعقد الندوات التثقيفية التى تسهم فى توعية.

كيفية انتقال حمى الضنك

وأكد رئيس المدينة أن شؤون البيئة أوضحت أن «حمى الضنك» تنتقل من خلال لدغة أنثى «البعوضة الزاعجة»، حيث تقوم تلك البعوضة بالتغذية على دم المريض المصاب بالفيروس. وعند انتقالها لتتغذى على دم شخص آخر، تنقل إليه الفيروس. وتؤكد الدراسات انتقال المرض من شخص لآخر عن طريق لدغة «البعوضة» من الأم الحاملة للفيروس إلى الجنين خلال فترة الحمل، وكذلك من الأم الحاملة للفيروس إلى الرضيع عن طريق الرضاعة.

نشر الوعي في المجتمع

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يولي اهتمامًا كبيرًا بتكثيف ونشر الوعي في المجتمع حول مرض «حمى الضنك»، من خلال توضيح أسبابه وأعراضه ومناطق انتشاره، والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره والسيطرة عليه. يُعتبر هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية التي تُنقل إلى الإنسان عن طريق لدغات البعوض المُحملة للفيروس، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع، خاصة في ظل انتشار الحشرات وبخاصة البعوض.