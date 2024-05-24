رئيس البريد: اجتماعات دورية مع ممثلي كبرى شركات القطاع البريدي لبحث التعاون

التقى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، ممثلي غرفة التجارة الأمريكية وكبرى شركات البريد السريع العاملة في مصر، بحضور القيادات التنفيذية بالبريد؛ وذلك بمبنى البريد بالعاصمة الإدارية.

دعم السوق البريدية لخدمات التوصيل

خلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ التعاون الدائم والمستمر بين البريد المصري وجميع شركات البريد المرخص لها بالعمل في مصر، لدعم السوق البريدية لخدمات التوصيل، بما يسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للعملاء، في إطار رؤية الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن البريد المصري يسعى إلى تحقيق التكامل مع شركات البريد العاملة في مصر لتقديم أفضل خدمة للعملاء، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم خدمات التجارة الإلكترونية وتوفير فرص عمل أكبر لتلبية احتياجات هذا المجال الواعد.

تنظيم السوق البريدية في مصر

وأوضح، أن البريد المصري بصفته جهة اختصاص منح التراخيص اللازمة للعمل في قطاع البريد في مصر بموجب القانون، فإنه يقدم كافة أوجه الدعم لجميع الشركات المرخص لها بالعمل عبر إتاحة الشبكة البريدية المملوكة للبريد المصري والتي تغطي كافة أنحاء الجمهورية للتكامل مع تلك الشركات، إلى جانب تذليل كافة العقبات التي تعوق ضبط وتنظيم السوق البريدية في مصر بما يضمن تنامي خدمات التجارة لتقديم أفضل خدمة للعملاء.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين البريد المصري وممثلي كبرى شركات القطاع البريدي لبحث زيادة التعاون المشترك بما يعزز نمو خدمات البريد السريع والتجارة الإلكترونية في مصر، وقد رحب ممثلو كبرى شركات البريد خلال اللقاء بالدعم والتعاون المقدم من البريد المصري، مؤكدين رغبتهم في التكامل مع البريد المصري لتقديم أفضل خدمة للعملاء.