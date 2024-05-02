رئيس «البريد» في عيد العمال: أبناء الهيئة ثروتنا الحقيقية لتحقيق الإنجازات

التقى الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، مع مجلس إدارة النقابة العامة للبريد برئاسة جاد محمد، لتقديم التهنئة للعاملين وتكريم جهودهم في تحقيق إنجازات الهيئة.

أكد فاروق أهمية دور العمل النقابي في التواصل مع العاملين وحل مشاكلهم، مُشددًا على ضرورة توصيل أخبار الإنجازات داخل هيئة البريد للحد من الشائعات، وعبّر عن اعتزازه بكون العاملين هم ثروة الهيئة الحقيقية والعامل الأساسي في تحقيق إنجازاتها خلال الفترة الماضية.

مناقشة مطالب العمال

أعرب جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد عن سعادته بالتعاون المثمر مع الدكتور فاروق وجميع قيادات الهيئة لتحقيق مطالب العاملين، مُثنيًا على جهودهم في تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءة الهيئة، وتم خلال اللقاء مناقشة كافة مطالب العاملين التي تم طرحها من قبل أعضاء النقابة العامة للبريد.

تقدير وتكريم

في ختام اللقاء، أهدى رئيس النقابة العامة للعاملين في البريد، الدكتور شريف فاروق، درع النقابة العامة تقديرًا لجهوده المتميزة في تحقيق مصالح العاملين وتعزيز كفاءة الهيئة.