«التجارة» تنفي صدور قرار بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة 3 أشهر

نفت وزارة التجارة والصناعة، جملة وتفصيلا، ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بصدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة 3 أشهر.

ويستثني هذا القرار ما جرى شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به، وما جرى فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وسيارات المصريين العاملين بالخارج، الذين انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته.