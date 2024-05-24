أحمد مجاهد رئيسا للجنة الندوات بمهرجان المسرح المصري في دورته الـ17

أسند الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، رئاسة لجنة الندوات بالدورة الـ17 للدكتور أحمد مجاهد، وذلك بإجماع كل أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

أحمد مجاهد رئيسا للجنة الندوات بمهرجان المسرح المصري

وقال محمد رياض في بيان، أنه خلال الفترة المقبلة سيعلن المهرجان عن تفاصيل المحاور الفكرية في الندوات، وأسماء المشاركين في الندوات المتعددة في دورة سيدة المسرح العربي، الفنانة سميحة أيوب.

تفاصيل الدورة الـ17 من مهرجان المسرح المصري

جدير بالذكر أنّ المهرجان القومي للمسرح المصري حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية والشركات، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض، من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة المسرح المصري.