اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «العدل الدولية» تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «العدل الدولية» تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية

- «المحكمة»: يجب فتح المعبر وإدخال المساعدات والسماح بالتحقيق فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة

- 815 ألف طالب يبدأون اليوم «ماراثون» الدبلومات الفنية

- «التعليم»: أكثر من 181 ألف مراقب داخل 2562 لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية

- هيئة الأركان الإيرانية: مروحية «رئيسى» لم تتعرض لإطلاق نار

- الطائرة احترقت بعد ارتطامها بالجبل وقائدها تواصل مع الطائرتين المرافقتين قبل سقوطها بدقيقة ونصف

- سياسيون فى ندوة «الوطن»

- مصر تنتهج سياسة حكيمة فى إدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

- الاعتراف بالدولة المستقلة فى الأمم المتحدة نصر دبلوماسى لـ«القاهرة»

- بدء الجسر الجوى لنقل الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة الأربعاء

- الأميرة.. يا أهلي

- الليلة.. حامل اللقب الأفريقى فى مواجهة الترجى بنهائى دورى الأبطال.. و«كولر» يحل لغز «معلول»

- الفريق يخشى تكرار سيناريو 2007 أمام النجم الساحلى.. و«كهربا»: لا بديل أمامنا عن الفوز

الصفحة الثانية

- مشروع تنمية «جــنــوب الــوادى»

- مصر تنجح فى زراعة 500 ألف فدان قمح جديدة

- «الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 50 كم ازدواج طريق «سيوة - مطروح»

- «العمل»: تسليم الدفعة الثانية من رخص «تدريب مهنى خاصة»

- وفد أوروبى يشيد بمستشفى شرم الشيخ الدولى والتحول الأخضر فى الرعاية الصحية

الصفحة الثالثة

- «العدل الدولية» تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية فوراً وفتح المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية

- رئيس المحكمة: العملية العسكرية فى المدينة الفلسطينية سبّبت أزمات كثيرة.. و800 ألف شخص نزحوا خارجها.. والظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور

- الاحتلال يواصل حرب الإبادة.. وعشرات الشهداء فى استهداف صاروخى ومدفعى بـ«غزة»

- حصار منشأة «كمال عدوان» الطبية والطائرات تحلق على ارتفاع منخفض بمحيط المستشفى الأوروبى شرق خان يونس.. وعودة المظاهرات للجامعات الأمريكية

- الجيش الإيرانى: مروحية «رئيسى» لم تتعرض لإطلاق نار وقائدها تواصل مع الطائرتين المرافقتين قبل سقوطها

- هيئة الأركان الإيرانية: تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث.. والطائرة احترقت بعد ارتطامها بالجبل ولم يتم رصد أى نقطة مشبوهة فى اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة

- الفريق أسامة عسكر يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية

- قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين بجامعتى بنها والفيوم لنشر الوعى

- طلاب «عين شمس» يزورون عدداً من أبطال القوات المسلحة خلال تلقيهم العلاج بمستشفى «الحلمية»

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ عبدالمنعم إمام، بعنوان: مصر والقضية.. والمعارضة المصرية

- مقال رأي لـ أيمن محسب، بعنوان: «القضية».. عقيدة مصرية راسخة

- مقال رأي لـ محمود سامي، بعنوان: مصر وغزة صراع الإرادة

- مقال رأي لـ نور الدين القلعاوي، بعنوان: إلى المزايدين والجاحدين ماذا لو تخلت مصر عن القضية ؟!

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ عصام خليل، بعنوان: دعم متواصل.. وعهد لا ينكسر

- مقال رأي لـ موسى مصطفى موسى، بعنوان: حائط صد لمنع مخطط التهجير

- مقال رأي لـ د. أحمد فؤاد أنور، بعنوان: التصدي المصري الصامد وجع في قلب إسرائيل

- مقال رأي لـ د. محمد ممدوح، بعنوان: غزة.. ملحمة إنسانية مصرية تدافع عن كرامة الإنسان وتحارب الظلم

الصفحة السادسة

- نواب وسياسيون في ندوة «الوطن»: مصر تنتهج سياسة حكيمة فى إدارة حرب غزة.. والاعتراف بفلسطين فى الأمم المتحدة نصر دبلوماسى للقاهرة

- رئيس لجنة الشئون العربية بـ«النواب»: نتحمل أعباء القضية منذ 76 عاماً و«7 أكتوبر الماضى» كشفت ضعف تل أبيب.. ويجب توحيد الصف الفلسطينى أولاً والشعب المصرى يصطف خلف القيادة السياسية دفاعاً عن الأمن القومى

- الأمين المساعد لحزب التجمع: «القاهرة» مهتمة بحل كامل للقضية.. وإعلان قيام فلسطين موحدة هو موقف ثابت من عقود طويلة.. والقيادة المصرية تدرك اللحظة المناسبة لاستخدام أدواتها الدبلوماسية وأساليب الضغط

- وكيل لجنة الشئون الخارجية بـ«النواب»: المستهدف من سيناريو التهجير القسرى هو مصر وسيناء.. ودور مصر فى دخول المساعدات للقطاع يدحض الادعاءات الإسرائيلية حول غلق معبر رفح

- نائب رئيس «المؤتمر»: الانحراف الفكرى لقادة إسرائيل وحماس سبب الأزمة الراهنة.. والحل فى تبنى الموقف المصرى.. ودفعنا ثمناً باهظاً منذ 48 والدبلوماسية الهادئة نجحت فى تغيير الموقف الدولى تجاه ما يحدث فى القطاع

- رئيس كتلة الحوار: الحرب أعادت ترتيب الأوراق فى المنطقة ومصر اكتسبت وضعاً إقليمياً جديداً بفضل حكمة «السيسى».. وتحركات «القاهرة» ومواقفها خلال الفترة الأخيرة كشفت كذب ادعاءات تنظيم الإخوان الإرهابى بشأن تصفية القضية

الصفحة السابعة

- مدير «المركز العلمى»: الطبيب البيطرى قاطرة التنمية الاقتصادية.. وصحة وسلامة اللحوم فى المجازر أهم أدواره

- خبير استزراع سمكى: بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية فى العالم وبها 12 نوعاً من الأسماك

- المدير التنفيذى لـ«أتريكس»: توفير عجول للذبح الفورى سيؤدى لتراجع أسعار الأضاحى

- كارثة طبيعية تضرب محصول المانجو.. و«الأنصارى»: انخفاض الإنتاج لن يتعدى ٢٥%

- مقال رأي لـ د. يسري الشرقاوي، بعنوان: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

الصفحة الثامنة

- الأميرة.. يا أهلي

- كلاسيكو الأحلام.. الأهلى مع الترجى بنهائى «الأبطال».. و«كولر» يهاجم بـ«التلاتة»

- «كهربا»: لا بديل إلا الفوز

- «مرياح»: نمتلك ثقافة النهائيات

- التعادل القاتل.. تحذيرات من سيناريو 2007 أمام النجم الساحلى

وبطل تونس يتسلح بـ«ريمونتادا» النسخة الحالية