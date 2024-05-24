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مصدر رفيع المستوى: مصر وأمريكا تتفقان على إدخال المساعدات مؤقتا من معبر كرم أبو سالم

كتب:

منتصر سليمان
09:02 م | الجمعة 24 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر وأمريكا تتفقان على إدخال المساعدات مؤقتا من معبر كرم أبو سالم، انطلاقا من حرص مصر على التخفيف من نقص المساعدات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف المصدر: «‏مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية، وإصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع، التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض، وتحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، لحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي».

وشدد على أن «مصر تحرص على سرعة إيجاد حلول مؤقتة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة، لتشغيل المستشفيات المتوقفة عن العمل».

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