السفيرة نميرة نجم: إسرائيل منعت دخول كل المحققين الأمميين لقطاع غزة

أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، أهمية قرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية، من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة، تهدد بقائهم كليا أو جزئيا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.

محكمة العدل تريد دخول أراضي غزة

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور والإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»، إن المقابر الجماعية ليست جريمة، لكنها شواهد وأدلة على وجود قتل عشوائي وإبادة جماعية، وللتحقق من ذلك، لا بد من قيام الطب الشرعي على الجثث، والمحكمة تريد دخول أراضي غزة والتحقق منذ ذلك.

ولفتت السفيرة نميرة نجم، إلى أن إسرائيل منعت دخول كل المحققين الأمميين لقطاع غزة، موضحة أن دخول المحققين مهم للغاية، للتأكيد على وقوع جرائم الإبادة الجماعية.