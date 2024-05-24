مصطفى بكري: الخناق يضيق دوليا على إسرائيل (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر رفضت كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، بينما يواصل الشعب الفلسطيني صموده بكل قوة وإيمان.

فلسطين لن تكون أرضًا بلا شعب

وأضاف «بكري»، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن فلسطين لن تكون أرضًا بلا شعب، ومصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطن وشعب.

الخناق يضيق دوليًا على إسرائيل

وتابع مصطفى بكري: هناك حملات إسرائيلية مسمومة، والخناق يضيق دوليًا على إسرائيل بعد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وقادة تل أبيب، وقرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح، ألزم تل أبيب بضمان وصول أي لجان تقصي حقائق بشأن عمليات الإبادة.

واختتم بالإشارة إلى أنّ مخطط التهجير الذي بدأت ملامحه تتضح، يسعى إلى دفع الفلسطينيين إلى الهجرة، أو حكم غزة من قبل قوات مشتركة ووضعها أمام المقاومة وجهًا لوجه.