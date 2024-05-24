برلمانية: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يؤكد دور مصر في إنهاء العدوان على غزة

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اتصال الرئيس الأميركي بالرئيس السيسي؛ لبحث تطورات الأوضاع في غزة يؤكد دور مصر المحوري، في إنهاء العدوان الإجرامي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد قطاع غزة.

اتصال بايدن بالرئيس السيسي

وأوضحت نورا علي، في بيان، أن رسائل الرئيس السيسي خلال الاتصال، تؤكد موقف مصر التاريخي الرافض لتصفية القضية، والمتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وترد بكل قوة على كل من يريد النيل من جهود مصر الداعمة والراسخة.

وأشارت إلى أنّ الاتصال يرسخ لخطوات متقدمة في إدارة الملف، وتغير نوعي في مسار السياسة الأمريكية، بما يعزز التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الدولتين.

بوابة السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

وأوضحت رئيس لجنة السياحة، أن مصر صانعة القرار، وتمثل بوابة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بسياساتها المتوازنة القوية، وقيادتها الحكيمة التي تعمل بكل شفافية ووضوح.