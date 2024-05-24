رئيس «تنشيط السياحة»: مسار خروج بني إسرائيل أشهر قضية في التاريخ

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أهمية توجيهات إحياء مسار خروج بني إسرائيل، وتنظيم رحلات سياحية به، مشيرًا إلى أنه يجري العمل عبر دراسة تسويقية مع بيوت الخبرة الدولية؛ لتسويق المسار بحملة ترويجية.

مسار خروج بني إسرائيل

وقال خلال مداخلة هاتفية خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن سانت كاترين تجربة روحاينة وسياحية ولها بعد ديني وطبيعة متفردة جدًا وتمتلك كل مقومات الحياة وخاصة البدوية منذ آلاف السنين، مضيفًا:«مسار خروج بني إسرائيل أشهر قضية في التاريخ، ومليارات البشر يعرفون هذه القصة».

وأوضح :«نروج للساحل الشمالي بأشكال مختلفة، والطلب على الساحل الشمالي أكبر من المعروض».