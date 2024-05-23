أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024.. تناسب كل الفئات

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد شغف الكثيرين بقضاء إجازة مميزة، لذا يبحثون عن أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024 على شواطئ البحر المتوسط الساحرة. وتعد محافظة مطروح من أبرز الوجهات المُفضّلة لقضاء عطلة الصيف، حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء، ومياهها الفيروزية الصافية، وأجوائها الهادئة، إضافة إلى أسعارها المتنوعة التي تناسب جميع الفئات.

استقرار ملحوظ في أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024

وتشهد أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024 استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، إذ لم تظهر أي زيادات جديدة، بل ظهرت عروض جديدة تناسب مختلف فئات المجتمع، وتتنوع أماكن الإقامة بين شقق وفيلات وشاليهات مُطلة على ساحل البحر المتوسط أو قريبة منه.

خيارات متنوعة في أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024

تُعدّ مصايف مطروح من أرخص المناطق الساحلية في مصر بشكل عام والساحل الشمالي بشكل خاص، حيث تتوفر شواطئ مجانية على عكس عدد من شواطئ البحر الأحمر، وتتنوع أسعار الإقامة لتناسب جميع الميزانيات، بدءًا من الفئة الاقتصادية حتى فوق المتوسطة.

وترصد «الوطن» أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024 في محافظة مرسى مطروح بجميع فئاتها الاقتصادية والمتوسطة وفوق المتوسطة، وفقًا لـ مروة أحمد، المسؤولة بإحدى شركات السياحة والتي توفر عددا من الرحلات خلال العطلة الصيفية إلى المحافظة.

أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024

وتتضمن أسعار مصيف الساحل الشمالي 2024 ما يلي:

- الفئة الاقتصادية.. تبدأ أسعارها من 300 جنيه لليوم الواحد في مناطق مثل الكيلو 4 والكيلو 7، وتشمل شققًا ومنازل وعمارات خاصة تناسب الأسر والعائلات، وتبعد عن ساحل البحر بحد أقصى 3 كيلومترات.

- الفئة المتوسطة.. تتراوح أسعارها من 500 إلى 1000 جنيه لليوم الواحد، وتشمل شققًا مكونة من غرفتين على الأقل، وتقع في شوارع رئيسية مثل شارع البوسيت وشارع الإسكندرية.

- الفئة فوق المتوسطة.. تبدأ أسعارها من 2000 جنيه لليوم الواحد، وتشمل شاليهات وفيلات قريبة من ساحل البحر في مناطق مثل الفيروز والليدو والعوام.

وتتوفر في مدينة مطروح العديد من الأنشطة الترفيهية التي تناسب جميع الأذواق، مثل السباحة، وحمامات الشمس، والرياضات المائية، والرحلات الصحراوية، وزيارة معالم المدينة التاريخية.

وتشتهر مطروح بمأكولاتها البحرية من مختلف أنواع الأسماك والمأكولات البحرية، ويمكن استكشاف المناطق المجاورة، حيث تقع مدينة مطروح بالقرب من العديد من المناطق السياحية الجذابة، كما أنها وجهة مثالية لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بصحبة العائلة والأصدقاء.