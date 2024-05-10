«البيئة»: 34 مليون دولار لمواجهة التغيرات في الساحل الشمالي والدلتا

قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتبع وزارة الموارد المائيه والري والمقدم كدعم ومنحة من صندوق المناخ الأخضر بنحو 34 مليون دولار، يشمل على مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يعمل المشروع على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرا التنمية المحلية والبيئة لمناقشة سبل تفعيل الإطار المؤسسى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

8 محافظات ساحلية

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث التنسيق حول تشكيل اللجان بالإطار الهيكلي والمؤسسي، ومن المقترح أن تكون هناك لجنة وطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزرات المعنية، إضافة إلى لجنة الدعم الفني والمعلومات، واللجان المحلية والتي بدأ المحافظون تفعيل وصدور قرارات بها بـ8 محافظات ساحلية على أرض الواقع.

دعم الاستثمار

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن البحث عن أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليا، والمجالات الأنسب اقتصاديا واجتماعيا لها، يتطلب ان تجتمع كل الأطراف، وان نضع في الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية دعما للاستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.