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خالد أبو بكر: فلسطين قضية القضايا.. ولن تموت أبدا

كتب:

محمد عزالدين
10:48 م | الجمعة 24 مايو 2024
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قرار محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، مطالبا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليا أو جزئيا، وفتح معبر رفح.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إن فلسطين ستظل قضية القضايا والشغل الشاغل لكل عربي، ولن تموت أبدا رسميا أو إعلاميًا أو شعبيًا، حتى نصل لتمام الحق الفلسطيني في يوم من الأيام ، معقبًا: «يرونها بعيدة ونراها قريبة».

وواصل: «محدش يزايد علينا.. و مصر تقدم أداء منضبط وسريع وحكيم وبه قوة ولن يضطرنا أحد لأخذ موقف على حساب مبادئنا».

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار، واتفاق لـ الهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

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