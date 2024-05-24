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«دفاع النواب»: اتصال السيسي وبايدن يؤكد دور مصر المحور في القضية الفلسطينية

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:53 م | الجمعة 24 مايو 2024
النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي

النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يؤكد أن مصر دورها محوري في حل القضية الفلسطينية، وطرف رئيسي مدافع عن الأشقاء الفلسطينيين في حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، بجانب الدفع بمزيد من الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بصفة مستدامة.

ضرورة وقف إطلاق للنار

وأكدت النائبة، في بيان لها، ضرورة اتفاق الرئيسين المصري والأمريكي، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يضمن استمرار دخول المساعدات الإغاثية لتخفيف المعاناة عن كاهل المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، بشأن وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، يأتي تتويجا للجهود المصرية ونجاحا للدبلوماسية المصرية، التي سعت طيلة الشهور الماضية إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والعمل على التوصل لحل لوقف إطلاق النار.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية تأكيد الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق للنار، واتفاق للهدنة في القطاع، من خلال تكثيف الجهود الدولية؛ لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

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بقلم أحمد الشرقاوي