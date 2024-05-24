فريق فلسطين التشيلي يواجه إسبانيولا اليوم في الجولة 14 من الدوري

يستضيف فريق فلسطين التشيلي «بالستينو»، نظيره يونيون إسبانيولا على «ملعب كيستيرنا»، بالجولة 14 لبطولة الدوري التشيلي لكرة القدم «بريميرا»، الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

يدخل فريق فلسطين التشيلي، المباراة بعد الخسارة من كولو كولو، بهدفين دون رد، على ملعب «دافيد أريانو الأثري»، بالجولة 13 من البطولة، ليتجمد رصيد الفريق الذي تأسس على يد مهاجرين فلسطينيين في عام 1920 عند النقطة 21 بالمركز السادس.

خسارة إسبانيولا من هواتشيباتو

وفي المقابل، يخوض يونيون إسبانيولا، مباراة الجولة 14 أمام «بالستينو»، بتعادل إيجابي بنتيجة 2ـ2 مع هواتشيباتو، في الجولة 12، ليحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.