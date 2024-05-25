يتميز مواليد برج الدلو بالشغف ومعرفة الأشياء المعقدة، ويفكرون ويحللون الأحداث جيدًا، وغالبًا ما يمتلكون مشاعر صادقة وحبًا كبيرًا، لكن من عيوبهم أنهم يشعرون بالتميز طوال الوقت، ويرون أنفسهم على قدر من العلم والثقافة لم يصل إليه أحد قبلهم، مما يعرضهم للهجوم والانتقاد الدائم.

ومن مشاهير برج الدلو: الفنانة شادية، والفنانة ليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو السبت 25-5-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو أن لا تتكبر من أخذ المشورة من الآخرين، وخاصة فيما يتعلق باتخاذ قرار يحيرك كثيرًا منذ فترة طويل.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أن شريك حياتك يمر بأزمة هذه الأيام لفقدان أحد أقاربه، لذا حاول أن تتواجد معه قدر الإمكان، فهو يحتاج لك أكثر من أي وقت مضى.