محمد شبانة ساخرا من سقطة الشاباك الإسرائيلي: جهل وارتباك وتخبط 

سخر الكاتب الصحفي محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، من نشر جهاز الشاباك الأمني بالاحتلال الإسرائيلي صورة له على صفحات السوشيال ميديا، على أنه قيادي بإحدى الفصائل الفلسطينية.

وأضاف محمد شبانة خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية: «لست منزعجًا ولا مندهشًا، واستقبلت الأمر بسخرية، الموقف قد يكون طريفًا».

جهاز الشاباك الإسرائيلي

وأردف: «يفترض أن جهاز الشاباك أحد أقوى الأجهزة الأمنية في إسرائيل، ولكن في ظل حالة الارتباك الإسرائيلي فأنهم يلجأون لجوجل للوصول لأي صورة، بعد إدخال الاسم عليه».

ووصف «شبانة» القائمين على جهاز الشاباك الإسرائيلي بـ«الجهلة»، وما فعلزه يؤكد انعكاس حالة الكذب والتضليل، فيما يخص مصر وما يحدث داخل قطاع غزة.

وتابع: «إسرائيل تقود حرب قذرة ضد فلسطين، ولا أريد من هذه الأشكال اعتذار».