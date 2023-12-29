بعد نجاح ابن حلال.. تفاصيل إهداء محمد شبانة «كرافتة» العندليب لمحمد رمضان

قال محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، إنه بعد عرض مسلسل «ابن حلال» عام 2014، والذي قدمه الفنان محمد رمضان، رأى خلاله موهبة فنية قوية، والتقى به عبر صديق مشترك، وقدم له رابطة عنق خاصة بالعندليب عبدالحليم حافظ كهدية اختصه بها دون غيره من الفنانين، وهي آخر رابطة عنق ارتداها عبد الحليم حافظ.

محمد شبانة: الفنان لديه جنون

وأضاف «شبانة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أراد أن يعبر عن دعمه لهذه الموهبة الصاعدة بقوة وقتها، لافتًا إلى أنه لو عاد به الزمن لفعلها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الفنان عادة ما يكون لديه «جنون» خاص، ولكنه يعود مرة أخرى، مشيدًا بموهبة رمضان في الغناء والتمثيل.

مسلسل جعفر العمدة

وشارك الفنان محمد رمضان في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «جعفر العمدة»، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك في بطولته كل من هالة صدقي، إيمان العاصي، زينة، مي كساب، سلوي عثمان، فتوح أحمد وآخرين من تأليف وإخراج محمد سامي.