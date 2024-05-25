تعرّف على قصة مسلسل «الوصفة السحرية» قبل انطلاق أولى حلقاته

ينطلق مساء اليوم على قناة «dmc» أولى حلقات مسلسل «الوصفة السحرية»، الذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم شيري عادل ولقاء سويدان.

أحداث مسلسل «الوصفة السحرية»

تدور أحداث مسلسل «الوصفة السحرية» في إطار درامي اجتماعي، حيث يناقش قضايا المشاكل التي تواجه الزوجين في بداية الزواج، وكذلك المشاكل التي تواجه المقبلين على الزواج، ومحاولة حل هذه المشاكل من خلال كتاب «الوصفة السحرية».

أبطال مسلسل «الوصفة السحرية»

يضم مجموعة من الفنانين، بما في ذلك شيري عادل، وإسلام جمال، وهيدي كرم، وبسمة داوود، وكارولين عزمي، وعمر الشناوي، ومحمد أبو داود، وهالة فاخر، وسلوى محمد علي، وأسامة عبدالله، وسلوى عثمان، ورانيا منصور، وعماد رشاد، وشروق إبراهيم، ومحسن صبري، ولقاء سويدان.

لقاء سويدان تروج لمسلسل «الوصفة السحرية»

نشرت عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورًا لدورها في المسلسل، وظهرت بلوك جديد، شعر قصير وكيرلي.