حصريا على dmc.. موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية

تعرض قناة dmc، مسلسل الوصفة السحرية، حصريًا على شاشتها بداية من السبت 8 يونيو المقبل، ويذاع في الثامنة مساء.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

المسلسل من بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وإسلام جمال ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

الوصفة السحرية يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح، الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه سنة أولى زواج فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها والمحيطين بها.