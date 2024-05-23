قبل عرضه.. بسمة داوود تكشف دورها فى مسلسل الوصفة السحرية

تستعد الفنانة بسمة داود لطرح مسلسلها الجديد بعنوان الوصفة السحرية، على منصة WATCH IT يوم 7 يونيو المقبل، بالإضافة لعرضه على قناة dmc يوم 8 يونيو، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عن الزواج والعلاقات الأسرية والاجتماعية.

تفاصيل مشاركة بسمة داود في مسلسل الوصفة السحرية

وكشفت الفنانة بسمة دواد عن دورها في مسلسل الوصفة السحرية، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ونشرت البوستر الخاص بالمسلسل والذي ظهرت خلاله بالحجاب، وعلقت قائلة: «انتظروا نهلة في الوصفة السحرية».

أحداث وأبطال مسلسل الوصفة السحرية

وتدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية خلال إطار اجتماعي درامي، حيث يستعرض المسلسل المشكلات الزوجية التى تواجه الأزاوج فى بداية حياتهم، وكيفية التغلب عليها ومحاربة الملل والأزمات المتتالية التى تنشأ عن اختلاف شخصياتهم، من خلال قصص متعددة لأبطال العمل.

مسلسل الوصفة السحرية من إنتاج منصة WATCH IT، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وهم شيري عادل، لقاء سويدان، بسمة داود، هيدي كرم، عمر الشناوي، إسلام جمال، كارولين عزمي، وآخرين، من تأليف هاني سرحان وسيناريو وحوار إيرين يوسف اشراف عام على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وإخراج خيري سالم.