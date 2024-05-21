WATCH IT تكشف عن موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية على المنصة

كشفت منصة WATCH IT الرقمية، من خلال صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد بدء أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية على المنصة؛ إذ يبدأ عرض أول حلقة منه قبل عرضها على شاشة التلفزيون بـ24 ساعة.

وأوضحت منصة WATCH IT الإلكترونية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن انطلاق أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية، سيكون يوم 7 يونيو المُقبل، وذلك قبل عرضها على شاشة قنوات DMC بـ24 ساعة.

موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية على قناة DMC

ويجري عرض أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية على قناة DMC يوم 8 يونيو المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ومن أبطال مسلسل الوصفة السحرية، شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم وبسمة داوود وكارولين عزمي وعمر الشناوي، ومحمد أبو داود وهالة فاخر وسلوى محمد علي، وأسامة عبد الله وسلوى عثمان ورانيا منصور وعماد رشاد، وشروق إبراهيم ومحسن صبري ولقاء سويدان، من تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.