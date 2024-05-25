عاجل..النشرة الرياضية.. لقطة الشناوي وشوبير وبيان الترجي وقرار جوميز

النشرة الرياضية، خدمة إخبارية صباحية ومسائية، يقدمها «الوطن سبورت» للقرّاء والمتابعين يوميًا، يستعرض فيها أهم الأحداث والأخبار المتعلقة بالكرة المحلية والعالمية، وما يدور داخل جدران الأهلي والزمالك، والأندية المصريّة.

علق الإعلامي أحمد شوبير، على ظهور محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ونجله مصطفى، والحديث الذي دار بينهما، خلال مباراة الفريق اليوم، استعدادا لمباراة الترجي الرياضي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

أصدر الترجي الرياضي التونسي بيانًا يعلم فيه جماهيرة التي تنقلت لمصر خلف الفريق لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال افريقيا أمام النادي الأهلي، أماكن توزيع تذاكر دخول المباراة، بالإضافة لبعض الإرشادات الأخرى.

و كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قرار من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض لمعالجة صداع الجبهة اليسرى، في ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها أحمد فتوح في الفترة الأخيرة.