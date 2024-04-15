أحمد موسى مشيدا بمصطفى شوبير: «هذا الشبل من ذاك الأسد»

وجّه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تألقه في مباراة الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر الدوري العام.

مصطفى شوبير

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «مصطفى شوبير ابن الكابتن الكبير أحمد شوبير قدم مباراة مميزة للغاية، هذا الشبل من ذاك الأسد، نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة من لاعبي الزمالك».

وتابع أحمد موسى: «مباراة الزمالك والأهلي كانت مثيرة في شوطها الثاني، ونجح الأهلي في تعديل النتيجة قبل أن يخطف الزمالك هدفا قاتل قبل نهاية المباراة».

أحمد زيزو

وأكمل: «دعواتي بالشفاء لأحمد زيزو، اللاعب دا أنا زعلان عليه، لاعب خلوق ومحترم جدا، خرج من المباراة ونتمنى له السلامة بالعودة سريعا، للزمالك والمنتخب الوطني».

واختتم أحمد موسى قائلًا: «مبروك لنادي الزمالك، مبروك لحسين لبيب ومجلس إدارته بالكامل، كمان الزمالك عنده مدرب جامد وقرأ المباراة جيدا، كمان مصطفى شوبير قدم مباراة كبيرة وتصدى لأكثر من هدف».