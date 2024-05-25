شهد سعر اليورو اليوم السبت 25-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، وسجلت العملة الأوروبية اليوم بالبنك الأهلي المصري 51.25 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت بالبنك المركزي المصري 51.15 جنيه للبيع، و51.03 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري 51.25 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر 51.06 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو ببنك cib اليوم السبت 51.24 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم السبت ببنك القاهرة 51.18 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.