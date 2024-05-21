شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الأوروبية في بنك مصر 50.74 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري 50.72 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 50.74 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك مصر 50.74 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الثلاثاء 50.73 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 50.81 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.