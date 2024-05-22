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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22-5-2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:00 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
اليورو

اليورو

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية، إذ سجلت العملة الأوروبية في بنك مصر 50.69 جنيه للبيع، و50.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 50.65 جنيه للبيع، و50.51 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 50.74 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 50.69 جنيه للبيع، و50.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الأربعاء 50.65 جنيه للبيع، و50.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

كما سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 50.81 جنيه للبيع، و50.57 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد