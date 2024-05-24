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سعر اليورو اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
09:46 ص | الجمعة 24 مايو 2024
اليورو - تعبيرية

اليورو - تعبيرية

شهد سعر اليورو اليوم الجمعة 24-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ  سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.25 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لمواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 51.15 جنيه للبيع، و51.03 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 51.25 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

في حين سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر 51.25 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib اليوم الجمعة 51.24 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك القاهرة 50.92 جنيه للبيع، و50.92 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع