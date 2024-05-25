محاولة جديدة لدونالد ترامب لمنع عرض فيلم The Apprentice في الولايات المتحدة

في تصعيد جديد حاول رجال الأعمال والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، منع عرض فيلم The Apprentice من خلال فريق المحامين الخاص به، الذي عرض ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي ردود أفعال ولقي إشادات إيجابية بعد عرضه، ويتناول الفيلم جزءا من السيرة الذاتية لترامب.

في الوقت الذي يسعى فيه مخرج الفيلم، علي عباسي، إلى التوصل إلى صفقة توزيع لعرض الفيلم على الشاشات السينمائية الأمريكية، أرسل محامو الرئيس السابق دونالد ترامب رسالة إلى المنتجين لمنع عرض The Apprentice أو مشاهدته من قبل أي شخص في الولايات المتحدة.

دونالد ترامب يهدد صناع فيلم The Apprentice بمنع عرضه في أمريكا

وجاء الرسالة التي وجهها الفريق القانوني للرئيس السابق إلى صناع الفيلم، «يقدم الفيلم نفسه على أنه سيرة ذاتية واقعية للسيد ترامب، ولكن لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة»، وصفوا الفيلم بأنه «مزيج من الأكاذيب التي تشوه سمعة الرئيس ترامب بشكل متكرر وتشكل تدخلاً أجنبيًا مباشرًا في الانتخابات الأمريكية، إذا لم تتوقفوا فورًا عن توزيع وتسويق هذه المهزلة التشهيرية، فسنضطر إلى اتباع جميع سبل الانتصاف القانونية المناسبة.. أمامك حتى 27 مايو 2024، للرد بموافقتك على الامتثال الفوري لهذا الطلب».

صناع فيلم The Apprentice: يقدم صورة عادلة ومتوازنة

ومن جانبه، تجاهل المخرج علي عباسي بالفعل تهديد حملة ترامب الرئاسية برفع دعوى قضائية ضد المشروع، وقال ممثل عن منتجي الفيلم «الفيلم هو صورة عادلة ومتوازنة للرئيس السابق نريد أن يراه الجميع ثم يقرروا».

حيث قدم المخرج صورة عن رجل الأعمال الأمريكي خلال فترة السبعينيات والثمنانيات، ووصف النقاد الفيلم بـ«تصوير إنساني بشكل مدهش للأيقونة العالمية والرئيس الأمريكي السابق»، ولكن ضم الفيلم العديد من الكواليس في حياته الشخصية والمهنية التي اعتبرها البعض مزعجة واعترض عليها ترامب ووصفها بـ«الأكاذيب»، بما في ذلك مشهد يغتصب فيه زوجته الأولى إيفانا، بالإضافة إلى إجراء عملية شفط الدهون وإجراء عملية زراعة شعر، كما يكشف كيف يصبح مدمنًا على حبوب الحمية، وخيانته لثقة الكثير من المقربين منه.