«المستقلين الجدد»: توسيع إسرائيل لنطاق الحرب بعد قرارات «العدل الدولية» تصعيد خطير

أكد حزب «المستقلين الجدد» أن ما تقوم به إسرائيل من توسيع نطاق الهجوم على رفح الفلسطينية بعد قرارات محكمة العدل الدولية، تصعيد خطير وغير مقبول.

مأساة إنسانية في رفح الفلسطينية

وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان، إنّ التصعيد سيعمق المأساة الإنسانية الحالية في رفح الفلسطينية، مع وقف كل وسائل الحياة من غذاء ومياه ودواء مع تعطيل متعمد للقطاع الصحي في غزة عموما وفي رفح الفلسطينية خاصة.

أضاف أن التوسع في الهجوم مع عدم الاكتراث بقرارات محكمة العدل الدولية سيكون له ظلال غير محمودة على مفاوضات الهدنة التي ترغب إسرائيل أن تستأنفها من خلال الوسطاء.

بدوره، قال الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، إن إسرائيل تحاول فرض واقع عسكري وهو الأمر الذي يتناقض مع كل القرارات الأممية في هذا الشأن.

دعم كامل للقيادة السياسية

أكد حزب «المستقلين الجدد»، دعمه الكامل للقيادة السياسية، فيما تتخذه من إجراءات وقرارات، مشيدا بالإدارة الرشيدة للموقف والمحاولات الحثيثة لوقف الحرب مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية.

وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمرت إسرائيل أمس، بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والحفاظ على معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، واتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق، وتقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.