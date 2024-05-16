«المستقلين الجدد»: جلسة «العدل الدولية» الليلة محاولة جادة لوقف الحرب على غزة

أكد حزب المستقلين الجدد، أنّ جلسة اليوم من محكمة العدل الدولية هي محاولة جادة لوقف الحرب على رفح الفلسطينية وسحب القوات الإسرائيلية منها بناء على طلب من جنوب إفريقيا.

محكمة العدل الدولية

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب في بيان، أنّ هذه هي المرة الرابعة التي تنظر فيها المحكمة وقف الحرب على غزة، إلا أنّ هذه المرة تختلف بعد بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، نظرا لما تحمله من مخاطر إنسانية كبيرة.

وأضاف عناني، أنّه على المحكمة أن تقوم بواجبها باستصدار أمر بسحب القوات الإسرائيلية من رفح الفلسطينية، خاصة بعد احتلال منفذ رفح من الجانب الفلسطيني، وهو المنفذ الوحيد للمساعدات الإنسانية.

الحرب على غزة

وأكد الحزب أنّ إعلان مصر عزمها الدخول مع جنوب إفريقيا أعطى زخمًا كبيرًا للمحكمة ومرافعتها.

وكانت مصر أعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.