«المستقلين الجدد»: مصر حجر الزاوية في القرارات المعلنة من قمة البحرين

أكد حزب المستقلين الجدد، أن مصر هي حجر الزاوية في المنطقة وما جاء بخطاب الرئيس السيسي بالقمة العربية في المنامة هو الاستراتيجية التي بني عليها ما أعلن من قرارات نهائية في قمة البحرين وهو ما يعتبر تتويجا لحهود مصر منذ بداية الحرب على غزة.

توحيد الصف العربي

وأكد دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مصر نجحت في توحيد الصف العربي تجاه ما أعلنته من ثوابت منذ بداية الحرب وهو الرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية والانتصار والتوحد تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه، مؤكدا أن ما تحقق في قرارات القمة هو إنجاز لأنه يمثل عودة منتظرة من سنوات طويلة وتوحد طال انتظاره لسنوات طويلة.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن ماجاء في قرارات القمة العربية الاخيره هو تأكيد أن القوة الناعمة التي تملكها مصر وحكمة القيادة السياسية التي استطاعت أن تخلق رأيا عربيا عاما سواء شعبي أو رسمي لمناصرة القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى.

قرارات القمة العربية بالبحرين

وأكد الحزب أن ما جاء بالقمة العربية من قرارات هو بيان لقدرات مصر في مواجهة ماقامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح الفلسطينية وغلق المعبر من الجانب الفلسطيني.