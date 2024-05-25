حزب إرادة جيل: نثق في الرئيس السيسي وقدرته على حماية الأمن القومي

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنَّ مشاعر المصريين وثقتهم الكاملة في القيادة السياسية؛ وقدرتها على حماية الأمن القومي المصري ظهرت جلياً في التأييد والدعم الشعبي والحزبي لجهود الدولة التاريخية، والمستمرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وتابع «مطر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: نساند بكل قوة وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته وتوجهاته الداعمة للقضية الفلسطينية، والرامية إلى الحفاظ على مصر وأمنها القومي وشبابها وأهالينا، وثقتنا جميعا كتحالف يضم أكثر من 42 حزبًا سياسيًا وضعناها في الرئيس السيسي وكلنا ثقة في حكمته.

وأكد رئيس حزب إرادة جيل: «نعلم جيداً أن الرئيس السيسي يمتلك القدرة على حفظ الأمن وسلامة الأراضي وأرواح المصريين».