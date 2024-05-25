منحة إضافية لجامعة القاهرة لإنشاء «مركز التميز للزراعة والمياه»

حصلت جامعة القاهرة على منحة إضافية لإنشاء مركز التميز للزراعة بالجامعة، والممول من الوكالة الأمريكية ليصبح مشروعًا بمسمى «مركز التميز للزراعة والمياه»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من الجامعات المصرية والأمريكية، ومن المقرر أن يستمر حتى ديسمبر 2028.

الخشت: المركز يستهدف تحسين القدرة على حل مشكلات الزراعة والمياه

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع مركز التميز للزراعة والمياه يستهدف تحسين قدرة الجامعات المصرية لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات الزراعة والمياه، ودفع القطاعين العام والخاص للابتكار والتحديث من خلال تطوير المناهج الدراسية وإنشاء الدرجات والبرامج العلمية الجديدة في مجال الزراعة وهندسة وعلوم المياه، فضلا عن تقديم منح بحثية لدعم المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات الزراعة والمياه.

مصر تمتلك 3 مراكز للتميز تدعم مجالي الزراعة والمياه

كما أشار الدكتور محمد الخشت إلى أن عدد مراكز التميز في مصر وصل إلى 3 مراكز، وهي «مركز التميز في الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس»، وهي تعمل مع جامعات أسوان وأسيوط وبني سويف وبنها وقناة السويس والزقازيق في مصر، وكذلك جامعات ولاية يوتا، وولاية واشنطن، وتمبل وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، وريفرسايد، وسانتا كروز.