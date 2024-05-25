طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن 2024.. اعرف الخطوات

يعد معهد معاوني الأمن التابع لوزارة الداخلية من أبرز المعاهد التي يحرص الكثيرون من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من شهادات على الالتحاق به، حتى يتمكنوا من الدراسة به لمدة 4 سنوات على فنون القتال، كما يخضع الدارسون إلى برامج تدريبية ترفع لياقتهم البدنية، وأعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة في معهد معاوني الأمن 2024، ليتمكن الراغبين من مستوفي الشروط من الالتحاق للدراسة بالمعهد.

وحددت وزارة الداخلية في إعلانها عن بدء قبول دفعة جديدة في معهد معاوني الأمن 2024 كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في المعهد، ونوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024، وخطوات التقديم به، كالتالي:

مواعيد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

وأوضحت وزارة الداخلية في إعلانها عن بدء قبول دفعة جديدة في معهد الأمن 2024 آخر موعد للتقديم به، إذ بدء التقديم يوم السبت الماضي الموافق 18 مايو، ويستمر التقديم في المعهد لمدة تصل إلى 401 يوم، ليكون آخر موعد يوم الخميس الموافق 27 من شهر يونيه المقبل.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

وحددت وزارة الداخلية خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، كالتالي:

- يقوم الراغب في التقديم في معهد معاوني الأمن بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من هنـــــــــــــــــــا.

-ثم يتم الدخول من الموقع إلى الصفحة الخاصة بخدمات معاوني الأمن، ويمكن الدخول إليها مباشرة من هنـــــــــــــــــا.

- ثم يقوم الراغب في التقديم إذا كان لديه حساب خاص به على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به، بالإضافة إلى كلمة المرور أيضا.

- وفي حالة إذا كان الراغب في التقديم ليس لديه حساب على موقع وزارة الداخلية يقوم بالضغط على «إنشاء حساب جديد»، ويقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل «الاسم، رقم بطاقة الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف»، وبعد الانتهاء من تسجيل حساب جديد يقوم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- وبعدها يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه للتقديم في المعهد، والتي تظهر على الصفحة الموجودة أمامه.

- وبعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، يتم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل طلب تقديمه في المعهد بنجاح.

- وبعد أن ينتهي التقديم تحدد وزارة الداخلية موعد اختبارات القبول في الأماكن المحددة.