للذكور والإناث.. شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

بدأ اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، إذ أعلنت وزارة الداخلية، فتح باب التقديم للذكور والإناث، على أنّ يستمر التقديم حتى يوم الخميس7 ديسمبر المقبل، لتكون المهلة المحددة شهر تقريبًا، ما جعل الكثير من الراغبين في الالتحاق، يبحثون عن شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 وكيفية التقديم.

وأوضحت وزارة الداخلية، التفاصيل الكاملة الخاصة بـ التقديم في معهد معاوني الأمن، ونوضح من خلال هذا التقرير، شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 ورابط التقديم، وفق ما أعلنته الوزارة، كالتالي:

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

- أنّ يكون الراغب في التقديم في معهد معاوني الأمن، مصرس الجنسية، ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذة الجنسية عن طريق غير التجنس.

- ألا يقل سن المتقدم للالتحاق بالمعهد عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أنّ يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أنّ يكون على درجة عالية من حسن السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

- أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

- اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية، وفقاً للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

- ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وأتاحت وزارة الداخلية، للراغبين في الالتحاق بالمعهد، رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، بالدخول إليه عبر محرك البحث جوجل، أو بالدخول مباشرة عبر الرابط.

موعد اختبارات القبول في معهد معاوني الأمن 2023 بالمحافظات

وأوضحت وزارة الداخلية، موعد اختبارات القبول في معهد معاوني الأمن 2023 في المحافظات، على أنّ تبدأ من يوم 11 نوفمبر الجارى، وتكون في مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهي معهد معاونى الأمن بطره للذكور، ويختص بمحافظات «القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط».

- وبالنسبة لمعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادي النطرون للذكور، يختص بمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الغربية».

- معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر للذكور، ويختص بمحافظات «أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر».

- معهد معاوني الأمن بـ 6 أكتوبر طريق الواحات للذكور، يختص بمحافظات «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا».

وبالنسبة للإناث من جميع المحافظات، فيكون في معهد معاوني الأمن بطره فقط.