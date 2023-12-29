قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم ندوات تثقيفية لطلاب معاهد معاوني الأمن

نظّم قطاع التدريب بوزارة الداخلية بتنظيم ندوات تثقيفية لعدد من طلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن، تضمنت تلك الندوات نبذة تاريخية عن تلك المناسبة ومواد وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما شهدت مناقشات لعدد من الموضوعات حول المبادئ الأخلاقية والمعايير الاجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، بالإضافة إلى استعراض الدور البارز لأجهزة وزارة الداخلية ودعمها للعلاقات بين أعضاء هيئة الشرطة وأفراد المجتمع من خلال المشاركات من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية لتلك المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السبل التي تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية لاسيما في مجال القضايا والظواهر السلبية التي تواجه المجتمع.